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        Adana'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:42
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        Adana'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı
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        Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaçların arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den, Adana´nın Saimbeyli ilçesine gitmek için yola çıkan iki ailenin içinde bulunduğu sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki ağaçların arasına daldı. Kazada, Elife Yağmur (35) ve Ayşe Tokalı (35) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ravza Nur Tokalı (6) da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Rabia Nur Tokalı ve Fatma Rana Yağmur ambulans helikopterle Kayseri´ye sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişinin Tufanbeyli ilçesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Tufanbeyli Ali GÖKDAL

        2023-08-26 14:40:43

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