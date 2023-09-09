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        İmamoğlu'nda 3 gün arayla 2'nci orman yangını

        ADANA'nınİmamoğluilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahalede bulunuyor. Aynı bölgede 3 gün önce de orman yangını çıkmış, alevler kısa sürede kontrol altına alınmıştı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 01:08 Güncelleme: 09.09.2023 - 01:09
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        İmamoğlu'nda 3 gün arayla 2'nci orman yangını
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        Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Topçular Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İmamoğlu ve Kozan Orman İşletme müdürlükleri ile yakın bölgede görevli 10 arazöz, 10 su tankı ve 80 personel, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. 

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