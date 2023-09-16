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        Tufanbeyli'de gölete giren Ömer, boğuldu

        ADANA'nınTufanbeyli ilçesinde arkadaşlarıyla gölete giren Ömer Bektaş (13), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:57 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:00
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        Tufanbeyli'de gölete giren Ömer, boğuldu
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        ADANA'nınTufanbeyli ilçesinde arkadaşlarıyla gölete giren Ömer Bektaş (13), boğuldu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan sulama göletine arkadaşlarıyla giren Ömer Bektaş, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler, arama çalışması yaptı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan olay yerine gelen dalgıçlar, Ömer Bektaş'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Bektaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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