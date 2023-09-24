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        Arıtma tesisi kimyasal atık havuzuna düşen 2 işçiden 1'i öldü

        ADANA´nınYumurtalık ilçesinde serbest bölgede bir arıtma tesisinin kimyasal atık havuzuna düşen işçilerden Y.Ş. (41) hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:20
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        Arıtma tesisi kimyasal atık havuzuna düşen 2 işçiden 1'i öldü
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        ADANA´nınYumurtalık ilçesinde serbest bölgede bir arıtma tesisinin kimyasal atık havuzuna düşen işçilerden Y.Ş. (41) hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Yumurtalık Serbest Bölgesi´nde bulunan arıtma tesisinde meydana geldi. 2 işçinin kimyasal atık havuzuna düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ve halatlarla atık havuzuna girerek işçileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, işçilerden Y.Ş.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı işçi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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