Ankara'daki patlamada kullanılan araç, Kayseri'de gasbedilmiş (3)

4GÜNAÇ SUSUZ YAŞAMA TUTUNMUŞ

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, saldırı öncesi gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde mantar toplamak isterken kaybolmasıyla ilgili anısını anlattı. Bozlağan'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Gün, "O dönem, 4 gün boyunca aç ve susuz yaşama tutunan evladımız, kardeşimiz Mikail'in, patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. O dönem muhtardım ve karakoldan 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu bildirdiler. Biz de cami hoparlöründen anons yapıp, tüm mahalle aramaya çıkmıştık. Arazi şartları zordu. Aradık ve Mikail evladımızı sağ bulmuştuk. Kuzeni Hasan kayaya çıkmak istemiş ancak kayıp, düşerek hayatını kaybetmişti" dedi.

'İYİLİK YAPTIĞINI ZANNETMİŞ'

Bozlağan'ın, bölgede sevilen bir veteriner hekim olduğunu belirten Gün, "Terör, evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail'i katletmişler. Bu bölgede alışık olmadığımız bir durum. Biz, yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız. Mikail de iyilik yaptığını zannetmiş ancak yaşımını sona erdirmişler. Allah kimseye yaşatmasın. Bölgemizde sevilen bir vetiriner hekimdi" diye konuştu.