Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede (2)

13ŞÜPHELİTUTUKLANDI

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34´ü, adliyeye sevkedildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, aralarında eski Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu'nun da bulunduğu 13'ü tutuklandı. 3 şüpheliye ev hapsi verilirken, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla gözaltına alınan toplam 60 şüpheliden 26'sı ise emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.