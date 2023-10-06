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        1 milyon turistin beklendiği festival için Seyhan Nehri'ne su verildi

        ADANA'daköprüçalışmaları nedeniyle kuru tutulan Seyhan Nehri, 1 milyon turistin beklendiği 7'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali nedeniyle su verilince yeniden maviye büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:00
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        1 milyon turistin beklendiği festival için Seyhan Nehri'ne su verildi
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        ADANA'daköprüçalışmaları nedeniyle kuru tutulan Seyhan Nehri, 1 milyon turistin beklendiği 7'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali nedeniyle su verilince yeniden maviye büründü.

        Kentin ortasından geçen, üzerinde tarihi Taşköprü bulunan, Merkez Park ve Sabancı Merkez Camisi manzarasıyla şehrin cazibe merkezi özelliğini taşıyan Seyhan Nehri'nin suları, geçen yıl Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren Hattı inşası nedeniyle kesildi. Nehrin havzasını 3 metreyi aşan yosunlar, yabani otlar kapladı. Çevreden atılan çöpler ve havzaya akıtılan kanalizasyon suları da birikince hem çirkin görüntü oluştu hem de sinekler ve kötü koku yayılmaya başladı.

        SU YENİDEN KESİLECEK

        Söz konusu inşa çalışmalarına ise Merkez Park'ta açılışına saatler kalan, yerli ve yabancı 1 milyon turistin beklendiği ve 3 gün sürecek 7'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali nedeniyle çalışmalara ara verildi. Devlet Su İşleri (DSİ), nehir havzasına su verdi. Kısa süreliğine de olsa kötü kokudan kurtulan vatandaşlar, güzel manzaranın tadını çıkarttı. Tarihi Taşköprü'de vatandaşlar, Sabancı Merkez Camisi ile nehir manzarasını arkalarına alarak özçekim yaptı. Finalinde nehir üzerinde gösterilerin de yapılacağı festivalin sona ermesinin ardından suyun yeniden kesileceği bildirildi.

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