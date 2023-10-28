Akdeniz'de Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar ADANA BüyükşehirBelediyesi´nde görevli dalgıçlar, Cumhuriyet´in 100'üncü yılına özel denizde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

ADANA BüyükşehirBelediyesi´nde görevli dalgıçlar, Cumhuriyet´in 100'üncü yılına özel denizde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Sular Şube Müdürlüğü´nde görevli arama kurtarma dalgıçları, Yumurtalık ilçesinde denize açıldı. 10 dalgıç, dev Türk bayrağını ve 'Cumhuriyet Atatürk´tür' yazılı posteri denizin üstünde açarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı. Bayrak ve posterle hatıra fotoğrafı çekilen dalgıçların o anları dronla havandan da görüntülendi.