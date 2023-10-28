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        Akdeniz'de Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

        ADANA BüyükşehirBelediyesi´nde görevli dalgıçlar, Cumhuriyet´in 100'üncü yılına özel denizde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:20
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        Akdeniz'de Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar
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        ADANA BüyükşehirBelediyesi´nde görevli dalgıçlar, Cumhuriyet´in 100'üncü yılına özel denizde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. 

        Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Sular Şube Müdürlüğü´nde görevli arama kurtarma dalgıçları, Yumurtalık ilçesinde denize açıldı. 10 dalgıç, dev Türk bayrağını ve 'Cumhuriyet Atatürk´tür' yazılı posteri denizin üstünde açarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı. Bayrak ve posterle hatıra fotoğrafı çekilen dalgıçların o anları dronla havandan da görüntülendi.

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