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        İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:30
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        İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi (2)
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        PROTESTOCULARDUAEDİP, DAĞILDI

        Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyetin anons aracıyla ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba seslendi. İnci, 6 polis memurunun olaylar sırasında yaralandığını belirterek, "Hep beraber son duamızı yapıp, sükunet içinde evlerimize gidelim. Allah rızası için. Hastanede 6 arkadaşım var. Bunları konuşmanın sırası değil. Haklı davamızda, haksız duruma düşmeyelim" dedi. Kalabalıktaki bir kişi dua ettikten sonra grup, slogan atarak dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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