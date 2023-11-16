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        3 kişinin öldüğü kazada hafif ticari aracın ters yöndeki görüntüleri ortaya çıktı

        ADANA'da,otomobille çarpışıp 3 kişinin öldüğü kazaya neden olan hafif ticari aracın, otoyolda ters yönde ilerlediği görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:30
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        3 kişinin öldüğü kazada hafif ticari aracın ters yöndeki görüntüleri ortaya çıktı
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        ADANA'da,otomobille çarpışıp 3 kişinin öldüğü kazaya neden olan hafif ticari aracın, otoyolda ters yönde ilerlediği görüntüler ortaya çıktı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan Kemal Boz yönetimindeki 01 EZV 42 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fatih İlkgün'ün kullandığı 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün hayatlarını kaybetti. Cenazeler, toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, hafif ticari aracın ters yönde ilerlerken başka aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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