Kargo çalışanı, çaldığı 850 bin lira değerindeki cep telefonlarını satıp, sevgilisine otomobil aldı ADANA'da,teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonunu satıp, parasıyla sevgilisi İ.G.'ye (19) otomobil alan kargo çalışanı Azim G. (21), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

ADANA'da,teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonunu satıp, parasıyla sevgilisi İ.G.'ye (19) otomobil alan kargo çalışanı Azim G. (21), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

Kentteki bir kargo şirketinin çalışanı Azim G., alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonu bulunan koliyi çaldı. Şüpheli, telefonları satıp elde ettiği paranın 400 bin lirasıyla da sevgilisi İ.G.'ye otomobil satın aldı.

Durumu fark eden mağaza müdürü, polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüphelinin cep telefonlarının bulunduğu koliyi alışveriş merkezinden çıkardığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

'HABERİM YOKTU'

Polis, şüphelinin Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunda cep telefonlarını çalmadığını öne süren Azim G., evdeki aramada çalıntı 5 cep telefonu ele geçirilince, suçunu itiraf etti.

İfadesine başvurulan İ.G. ise "Hırsızlıktan haberim yoktu. Otomobili hediye ettiğini sandım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin satın aldığı otomobile ise tedbir kararı uygulandı.