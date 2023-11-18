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        Akaryakıt istasyonunda cephanelik çıktı

        ADANA'da,polis ekiplerinin operasyon düzenlediği akaryakıt istasyonunda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler S.Ş. ile K.Ö. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:20
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        Akaryakıt istasyonunda cephanelik çıktı
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        ADANA'da,polis ekiplerinin operasyon düzenlediği akaryakıt istasyonunda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler S.Ş. ile K.Ö. gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah saklandığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ş. ile K.Ö.'yü gözaltına aldı. İş yerinin deposunda yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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