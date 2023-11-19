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        Yaylada mahsur kalan 11 çoban ve küçükbaş sürüsü kurtarıldı

        ADANA´nınFeke ilçesindeki sağanak nedeniyle dağ yolunun kapanmasıyla yaylada mahsur kalan 11 çoban ve yüzlerce küçükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:40
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        Yaylada mahsur kalan 11 çoban ve küçükbaş sürüsü kurtarıldı
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        ADANA´nınFeke ilçesindeki sağanak nedeniyle dağ yolunun kapanmasıyla yaylada mahsur kalan 11 çoban ve yüzlerce küçükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Kanoluk yaylasında koyunlarını otlatan 11 çoban, dün aniden bastıran yağmur nedeniyle dağ yolunun kapanmasıyla mahsur kaldı. Çobanlar, durumu Feke Kaymakamı Koray Yanıktepe´ye bildirip, yardım istedi. Bunun üzerine Feke Belediyesi'nden ekipler iş makineleriyle bölgeye gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından dağ yolu açılıp, 11 çoban ve yüzlerce küçükbaş hayvan kurtarıldı. Çobanlar, Kaymakam Yanıktepe ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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