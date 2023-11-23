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        İlkokul öğrencileri, depremzede yaşıtları için kaşkol ve bere örüyor

        ADANA'nınCeyhan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'daki depremzedeler için yoğurt kovasından yaptıkları aparatla kaşkol ve bere örüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:30
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        İlkokul öğrencileri, depremzede yaşıtları için kaşkol ve bere örüyor
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        ADANA'nınCeyhan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'daki depremzedeler için yoğurt kovasından yaptıkları aparatla kaşkol ve bere örüyor.

        Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'taki depremzedeler için, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, yoğurt kovasından yaptıkları aparatla kaşkol ve bere örmeye başladı. Okul Müdürü Mehmet Atasoy, bu etkinlikle hem küçük çocukların kas gelişimini sağladıklarını hem de sosyal sorumluluk projesine giriştiklerini söyleyerek, "Bu ürünleri deprem bölgelerindeki öğrencilere hediye ederek yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı da geliştiriyoruz. Çok yakında yapımını tamamladığımız ürünleri, deprem bölgesindeki çocuklara hediye edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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