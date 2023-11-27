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        ADANA´YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış´ın Adana´daki baba ocağına ateş düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:58
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        ADANA´YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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        PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış´ın Adana´daki baba ocağına ateş düştü.

        Türk Silahlı Kuvvetleri´nin yürüttüğü Pençe- Kilit operasyonunda bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit Çalış´ın Adana´nın Ceyhan ilçesindeki baba evine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken akraba ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin 3 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Çalış'ın defin işlemleri ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi. 

        Görüntü Dökümü 

        --------------------------

        - Şehidin baba evine asılan bayrak 

        - Şehit yakınlarının ağlamaları 

        - Genel ve detay görüntüler 

        - Şehidin fotoğrafları 

        DHA-Gündem - Türkiye-Adana / Ceyhan - Ceyhun ÖZER

        2023-11-27 00:52:34

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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