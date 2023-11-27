ADANA´YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış´ın Adana´daki baba ocağına ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri´nin yürüttüğü Pençe- Kilit operasyonunda bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit Çalış´ın Adana´nın Ceyhan ilçesindeki baba evine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken akraba ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin 3 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Çalış'ın defin işlemleri ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evine asılan bayrak

- Şehit yakınlarının ağlamaları

- Genel ve detay görüntüler

- Şehidin fotoğrafları

DHA-Gündem - Türkiye-Adana / Ceyhan - Ceyhun ÖZER

2023-11-27 00:52:34