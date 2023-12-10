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        Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        ADANA'daotomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 22:00
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        Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        ADANA'daotomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 20 AGR 112 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yolun sağında park halinde bulunun 01 CTV 81 plakalı tankere arkadan hızla çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 5 kişiden durumu daha ağır olan 1 yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

        Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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