Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
ÖLENKİŞİNİNKİMLİĞİ BELİRLENDİ
Adana'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin Mehmet Kaan Bulut olduğu belirlendi. Bulut'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Bu arada kazada yaralanan ve tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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