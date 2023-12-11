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        Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 04:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 04:28
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        Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
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        ÖLENKİŞİNİNKİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Adana'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin Mehmet Kaan Bulut olduğu belirlendi. Bulut'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Bu arada kazada yaralanan ve tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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