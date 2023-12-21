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        EVİNİN ÖNÜNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 03:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 03:51
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        EVİNİN ÖNÜNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
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        ADANA´nınCeyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Turan Rigan (44),hayatını kaybetti.

        Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne park ettiği otomobilinden inen Turan Rigan, kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dışarı çıkan ve Rigan'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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