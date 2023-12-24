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        Adana'da fabrikadan sızan gazdan etkilenen 36 kişi, hastanelik oldu

        ADANA'dafabrikanın LPG tankından çevreye yayılan gaz sızıntısından etkilenen 36 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:20
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        Adana'da fabrikadan sızan gazdan etkilenen 36 kişi, hastanelik oldu
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        ADANA'dafabrikanın LPG tankından çevreye yayılan gaz sızıntısından etkilenen 36 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Ceyhan ilçesi kırsal Kösreli Mahallesi'nde U.B.'ye ait mısır kurutma fabrikasındaki LPG tankından, gece saatlerinde gaz sızdı. Rüzgarın etkisiyle yayılan gaz, Kösreli başta olmak üzere Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde oturanları etkiledi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik yaşayan 36 kişiden bazıları ambulanslarla bazıları da yakınlarının araçları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 36 kişi tedavi altına alınırken, AFAD ekipleri arıza nedeniyle oluşan gaz sızıntısını kesti. Hastanede tedavi gören vatandaşların durumlarının iyi olduğu, çoğunun taburcu edildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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