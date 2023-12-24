Adana'da fabrikadan sızan gazdan etkilenen 36 kişi, hastanelik oldu
ADANA'dafabrikanın LPG tankından çevreye yayılan gaz sızıntısından etkilenen 36 kişi, hastaneye kaldırıldı.
ADANA'dafabrikanın LPG tankından çevreye yayılan gaz sızıntısından etkilenen 36 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ceyhan ilçesi kırsal Kösreli Mahallesi'nde U.B.'ye ait mısır kurutma fabrikasındaki LPG tankından, gece saatlerinde gaz sızdı. Rüzgarın etkisiyle yayılan gaz, Kösreli başta olmak üzere Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde oturanları etkiledi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik yaşayan 36 kişiden bazıları ambulanslarla bazıları da yakınlarının araçları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 36 kişi tedavi altına alınırken, AFAD ekipleri arıza nedeniyle oluşan gaz sızıntısını kesti. Hastanede tedavi gören vatandaşların durumlarının iyi olduğu, çoğunun taburcu edildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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