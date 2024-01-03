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        Kazara kendini vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştı

        SAMSUN'da tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) acı haberi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 20:44 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:45
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        Kazara kendini vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştı
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        SAMSUN'da tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) acı haberi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Kerim Yalçın, beylik tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Yalçın'ın, acı haberi Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan anne Aynur Yalçın ve baba Ekrem Yalçın'a askeri heyet tarafından verildi. Yalçın'ın baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Hayatını kaybeden uzman çavuşun yarın Ceyhan'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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