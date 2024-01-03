Kazara kendini vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştı SAMSUN'da tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) acı haberi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

SAMSUN'da tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) acı haberi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Kerim Yalçın, beylik tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Yalçın'ın, acı haberi Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan anne Aynur Yalçın ve baba Ekrem Yalçın'a askeri heyet tarafından verildi. Yalçın'ın baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Hayatını kaybeden uzman çavuşun yarın Ceyhan'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.