Kazara kendini vuran uzman çavuş, toprağa verildi

SAMSUN'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde törenle toprağa verildi.

Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Kerim Yalçın, dün, beylik tabancasını temizlerken kazada kendini vurdu. Yalçın´ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Adana´nın Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ne getirildi. Burada Yalçın için tören düzenlendi. Törenin ardından Kerim Yalçın'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.