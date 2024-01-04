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        Kazara kendini vuran uzman çavuş, toprağa verildi

        SAMSUN'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:05
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        Kazara kendini vuran uzman çavuş, toprağa verildi
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        SAMSUN'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde törenle toprağa verildi.

        Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Kerim Yalçın, dün, beylik tabancasını temizlerken kazada kendini vurdu. Yalçın´ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Adana´nın Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ne getirildi. Burada Yalçın için tören düzenlendi. Törenin ardından Kerim Yalçın'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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