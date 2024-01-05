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        Adana'da yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama

        ADANA'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde Muhammed Öztek'in (28) yaşamını yitirdiği, babası Nihat Öztalum´un (51) ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:00
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        Adana'da yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama
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        ADANA'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde Muhammed Öztek'in (28) yaşamını yitirdiği, babası Nihat Öztalum´un (51) ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 31 Aralık 2023'te saat 23.30 sıralarında, Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilde Muhammed Öztek, bir süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum ile sohbet ederken, araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Çevredekiler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlunu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammed Öztek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Nihat Öztalum'un ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muhammed Öztek'in, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabaları Ö.Ç., Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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