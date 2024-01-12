Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da, beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 21:37 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da, beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Emirhan Ü. (18) yönetimindeki 01 RY 438 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Muhittin A. (17), sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Emirhan Ü., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Çukurova Belediyespor, Yasemin Güveli'yi transfer etti
        Çukurova Belediyespor, Yasemin Güveli'yi transfer etti
        ABD Adana Konsolosluğuna silahlı saldırıyla ilgili DEAŞ'lı 2 sanık hakim ka...
        ABD Adana Konsolosluğuna silahlı saldırıyla ilgili DEAŞ'lı 2 sanık hakim ka...
        Çukurova Belediyespor, Yasemin Yıldırım ile yollarını ayırdı
        Çukurova Belediyespor, Yasemin Yıldırım ile yollarını ayırdı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        Kozan'da seyir halindeki otomobil yandı
        Kozan'da seyir halindeki otomobil yandı