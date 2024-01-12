Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (2)
SÜRÜCÜKURTARILAMADI
Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Ünlü (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralanan Ünlü'nün arkadaşı Muhittin A.'nın (17) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
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