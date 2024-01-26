Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı ADANA'da otomobil ile elektrikli 3 tekerli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

ADANA'da otomobil ile elektrikli 3 tekerli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan T. yönetimindeki 80 HB 704 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Luay El Rabi idaresindeki elektrikli 3 tekerli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle elektrikli bisiklet, kasasından ayrılıp, kaldırıma savrulurken, otomobil ise turunç ağaçlarını devirerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiye ayrılan bisikletin kasasının altında kalan sürürücü Luay El Rabi'nin öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta kimliği öğrenilemeyen iki kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Rabi'nin cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.