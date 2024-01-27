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        Adana Demirspor - Hatayspor: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 21:12 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:15
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        Adana Demirspor - Hatayspor: 0-1
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillion, Abdurrahim Dursun (Dk.46 Nourani), Stambouli (Dk.87 Shehu), Michut, Akintola, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk.90+3 Cisse), Nani (Dk.67 Tayfun)

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler (Dk.49 Bekaj)- Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk.84 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk.69 Hodzic), Fernandes (Dk.83 Strandberg), Dele-Bashiru, Matondo, Rivas, Dadashov (Dk.68 Boudjemaa)

        GOL: Dk.44 Nani (k.k) (Hatayspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Akintola, Yusuf Erdoğan, Gravillon (Adana Demirspor), Dadashov, Dele-Bashiru, Bekaj, Burak Yılmaz (Hatayspor)

        Süper Lig'in 23´üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Hatayspor´a 1-0 yenildi.

        6´ncı dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Emre, ceza sahası içerisindeki Yusuf´a pasını gönderdi. Yusuf´un vuruşunda kaleci Erce topu 2 hamlede kontrol etti.

        19´uncu dakikada Adana Demirspor´da soldan serbest vuruş kullanan Nani içerite ortaladı. Gravillon´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        21´inci dakikada Hatayspor´da atak geliştiren Rivas´ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev´in müdahalesiyle kornere çıktı.

        24´üncü dakikada Adana Demirspor´da sol kanattan atak geliştiren Abdurrahim ceza sahasına ortaladı. Stambouli´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        44´üncü dakikada Hatayspor´da atak geliştiren Fernandes, çalımlarla ceza sahası içerisine girip pasını Dele- Bashiru´ya gönderdi. Dele-Bashiru´nun vuruşunda meşin yuvarlak Nani´ye çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

        Maçın ilk yarısı Hatayspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

        74´üncü dakikada Adana Demirspor´da serbest vuruş kullanan Emre, içeri ortaladı. Emre´nin ortasında Samet´in yaptığı kafa vurşunun ardından meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        76´ncı dakikada Hatayspor´da sağ kanatta topla buluşan Rivas, süratla ceza sahası içerisine girdi. Rivas´ın sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu iki hamlede kontrol etti.

        77´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf, ceza sahası içerisine girip ortaladı. Topla buluşan Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        90+6'ncı dakikada Semih Güler orta alanda ilerlemek isteyen Strandberg'i faulle durdurdu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Hatayspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2024-01-27 21:11:38

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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