Adana Demirspor - Hatayspor: 0-1

STAT:Yeni Adana

HAKEMLER: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillion, Abdurrahim Dursun (Dk.46 Nourani), Stambouli (Dk.87 Shehu), Michut, Akintola, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk.90+3 Cisse), Nani (Dk.67 Tayfun)

HATAYSPOR: Erce Kardeşler (Dk.49 Bekaj)- Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk.84 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk.69 Hodzic), Fernandes (Dk.83 Strandberg), Dele-Bashiru, Matondo, Rivas, Dadashov (Dk.68 Boudjemaa)

GOL: Dk.44 Nani (k.k) (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Akintola, Yusuf Erdoğan, Gravillon (Adana Demirspor), Dadashov, Dele-Bashiru, Bekaj, Burak Yılmaz (Hatayspor)

Süper Lig'in 23´üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Hatayspor´a 1-0 yenildi.

6´ncı dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Emre, ceza sahası içerisindeki Yusuf´a pasını gönderdi. Yusuf´un vuruşunda kaleci Erce topu 2 hamlede kontrol etti.

19´uncu dakikada Adana Demirspor´da soldan serbest vuruş kullanan Nani içerite ortaladı. Gravillon´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21´inci dakikada Hatayspor´da atak geliştiren Rivas´ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev´in müdahalesiyle kornere çıktı.

24´üncü dakikada Adana Demirspor´da sol kanattan atak geliştiren Abdurrahim ceza sahasına ortaladı. Stambouli´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44´üncü dakikada Hatayspor´da atak geliştiren Fernandes, çalımlarla ceza sahası içerisine girip pasını Dele- Bashiru´ya gönderdi. Dele-Bashiru´nun vuruşunda meşin yuvarlak Nani´ye çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın ilk yarısı Hatayspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

74´üncü dakikada Adana Demirspor´da serbest vuruş kullanan Emre, içeri ortaladı. Emre´nin ortasında Samet´in yaptığı kafa vurşunun ardından meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

76´ncı dakikada Hatayspor´da sağ kanatta topla buluşan Rivas, süratla ceza sahası içerisine girdi. Rivas´ın sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu iki hamlede kontrol etti.

77´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf, ceza sahası içerisine girip ortaladı. Topla buluşan Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+6'ncı dakikada Semih Güler orta alanda ilerlemek isteyen Strandberg'i faulle durdurdu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Hatayspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

2024-01-27 21:11:38

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