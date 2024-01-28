'Bambam'ın tik ve kas hastalığına botoks tedavisi ADANA'da gençlik hastalığı olarak bilinen 'canine distemper'e yakalanıp, tedavi sonrası vücudunda tik ve kasılmalar oluşan 1 yaşındaki toy poodle cinsi köpek 'Bambam'a botoks tedavisi uygulandı. Operasyonu yapan veteriner hekim Mete Betin, "İnsanlara uygulanan bilimsel metotlar, işin uzmanı tarafından kedi ve köpeklerin tedavisi için de kullanılabilir" dedi.

ADANA'da gençlik hastalığı olarak bilinen 'canine distemper'e yakalanıp, tedavi sonrası vücudunda tik ve kasılmalar oluşan 1 yaşındaki toy poodle cinsi köpek 'Bambam'a botoks tedavisi uygulandı. Operasyonu yapan veteriner hekim Mete Betin, "İnsanlara uygulanan bilimsel metotlar, işin uzmanı tarafından kedi ve köpeklerin tedavisi için de kullanılabilir" dedi.

Estetisyen eğitmeni Aynur Erdem'in 1 yaşındaki toy poodle cinsi köpeği 'Bambam', 6 ay önce halk arasında gençlik hastalığı olarak bilinen 'canine distemper'e yakalandı. Uzman tedavisiyle hastalığı büyük oranda atlatan 'Bambam'ın vücudunda rahatsızlığın etkisiyle tik ve kasılmalar oluştu. Özellikle çene kaslarındaki sürekli kasılmalar nedeniyle tükürük bezleri aşırı çalışan 'Bambam'ın ağzında tehlikeli oranda bakteri oluşumu ve kötü koku meydana geldi. Durumu veteriner hekim Mete Betin'e anlatan Erdem, hekimden gelen botoks tedavisi önerisini kabul etti. Operasyonu gerçekleştiren Betin, 'Bambam'ın bundan sonra daha konforlu bir hayat yaşayacağını söyledi.

'BUNLAR KALICI VEYA GEÇİCİ OLABİLİR'

Veteriner hekim Mete Betin, 'Bambam'ın 6 ay önce geçirdiği gençlik hastalığı nedeniyle vücudunda tik ve kasılmalar oluştuğunu belirterek, "Bunlar kalıcı veya geçici olabiliyor. Fakat 'Bambam'ın en önemli problemlerinden biri, çene kaslarının sürekli kasılmasından dolayı aşırı tükürük salınımı ile oluşan bakteriler ve kötü koku. Botoks uygulamamızın sebebi; çene kaslarını biraz zayıflatıp, tükürük salgısı yavaşlatarak, bakteri ve kötü koku problemini çözmek. Bu tür rahatsızlıklarda botoks veya dolgu işlemleri uygulanabilir. Örneğin, göz kapağı sarkmalarında dolgu ve botoks birlikte yapılabilir. İnsanlara uygulanan bilimsel metotlar, işin uzmanı tarafından kedi ve köpeklerin tedavisi için de kullanılabilir" dedi.

'HAYVANLARA UYGULANABİLİCEĞİNİ İLK KEZ DUYDUM'

Köpeği 'Bambam'ın çene kaslarının rahatladığını belirten Aynur Erdem ise "Bundan dolayı mutluyum. Tükürük ve kötü koku problemi yaşam kalitesini düşürüyordu. Veteriner hekim 'Botoks yapalım' deyince şaşırdım fakat dinleyince mantıklı geldi. Çünkü hayvanlara uygulanabileceğini ilk defa duymuştum. Böyle problemleri olan evcil hayvanların sahipleri, bu yönteme başvurabilir" diye konuştu.