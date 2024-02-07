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        Ava çıkan muhtar tarlasında ölü bulundu 

        ADANA'nın Kozan ilçesinde ava çıkan mahalle muhtarı Kadir Sönmez (59), kendisine ait buğday tarlasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:00
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        Ava çıkan muhtar tarlasında ölü bulundu 
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde ava çıkan mahalle muhtarı Kadir Sönmez (59), kendisine ait buğday tarlasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi Böğrüdelik mevkisinde meydana geldi. Mahalle muhtarı Kadir Sönmez, tüfeğiyle ava çıktı. Tarla dolayında silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulmuş halde buldukları Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez´in yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Evli ve 3 çocuk babası Sönmez'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sönmez'in 3 dönemdir mahalle muhtarı olduğu ve bu dönem de aday olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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