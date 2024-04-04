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        Türkiye'nin en erkenci patatesinde hasat başladı

        ADANA'da Türkiye'nin en erkenci patatesinin hasadı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:25
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        Türkiye'nin en erkenci patatesinde hasat başladı
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        ADANA’da Türkiye’nin en erkenci patatesinin hasadı başladı. İşçiler tarafından çuvallanıp kamyonlara yüklenerek ülkenin dört bir yanına gönderilen patates, tarlada kilosu 17 liraya satılıyor.

        Kentte yaklaşık 66 bin dekarda yetiştirilen, Türkiye’nin en erkenci patatesinin hasadına başlandı. Sabahın ilk ışıklarında tarlalara giren işçiler, topladıkları patatesleri yakın şehirler için kasalara, uzak mesafeler için ise çuvallara koyup kamyonlara yükledi. Tarlada kilosu 17 liraya satılan ürünler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Dönüm başına alınan 4 ton verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Kökçüoğlu, “2023 yılında ülkemizde 1 milyon 500 bin dekarlık alanda 5,5 milyon ton patates üretmiştik. Adana’da da 60 bin dekar alanda 220 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. 2024 yılında hem üretim alanımız hem de rekoltede yüzde 10’luk bir artışımız var. Adana patates üretiminde 10’uncu sırada yer almasına rağmen ilk patates Adana’da hasat ediliyor” diye konuştu.

        ‘MALİYETLER YÜKSEK’

        Çiftçi Tuna Yıldırım ise 130 dönüm alanda patates ürettiğini belirterek, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle istedikleri fiyatları yakalayamadıklarını söyledi. Yıldırım, “Açılışı 20 lirayla yapmıştık ancak şu anda 17-20 liraya kadar düştük. Normalde 20 liranın altında olmaması lazım. İşçilik ve diğer maliyetler çok yüksek. İstanbul’a bu patatesi biz buradan ücretsiz yollasak 6 liraya satılır. Bunun dışında patatesin verimi yüksek, verimden memnunuz. İleride daha yüksek tonajlı ürünler almayı bekliyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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