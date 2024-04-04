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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Alparslan Türkeş'i anma mesajı yayımladı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:26
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Alparslan Türkeş'i anma mesajı yayımladı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Türk devlet ve toplum hayatında derin izler bırakan Türkeş'i özlemle ve saygıyla andıklarını belirtti.

        Türkeş'in büyük bir devlet ve siyaset adamı olduğunu bildiren Kanlı, şunları kaydetti:

        "Onun sadece Türkiye'nin birliği, huzuru ve güvenliği için değil, bütün Türk dünyasının istiklali için de verdiği mücadele asla unutulamaz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Adana'mızda kurduğu Milliyetçi Hareket Partisi ile siyasi alanda ülkemiz, milletimiz için var olma mücadelesi verirken diğer büyük emaneti olan Ülkü Ocakları ile de Türk gençliğini yetiştirmek suretiyle geleceğimizi inşa etmenin çabası içinde olmuştur. Bu iki kutlu ocak cihan durdukça duracak, Türkiye'nin burçlarında istikrar, istikbal ve huzur için yanmaya ve aydınlatmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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