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        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:39
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        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Akıncılar Mahallesi'nde Ünzile A'nın sokakta park halinde bulunan motosikleti kilidi kırılarak çalındı.

        Ünzile A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

        Şüpheli Emrecan Ö. (28), aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan motosiklet ise zanlının ikametinin bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, kız arkadaşının hastanede tedavi gören teyzesini ziyaret etmek için motosikleti aldığını, hastaneden çıkışta evine uğradığını ve motosikleti sahibine teslim etmeyi düşünürken yakalandığını öne sürdü.

        Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, zanlının motosikleti kilidini kırarak çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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