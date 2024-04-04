Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bu arada, zanlının motosikleti kilidini kırarak çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, kız arkadaşının hastanede tedavi gören teyzesini ziyaret etmek için motosikleti aldığını, hastaneden çıkışta evine uğradığını ve motosikleti sahibine teslim etmeyi düşünürken yakalandığını öne sürdü.

Şüpheli Emrecan Ö. (28), aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan motosiklet ise zanlının ikametinin bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

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