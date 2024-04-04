Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Akıncılar Mahallesi'nde Ünzile A'nın sokakta park halinde bulunan motosikleti kilidi kırılarak çalındı.
Ünzile A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.
Şüpheli Emrecan Ö. (28), aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan motosiklet ise zanlının ikametinin bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, kız arkadaşının hastanede tedavi gören teyzesini ziyaret etmek için motosikleti aldığını, hastaneden çıkışta evine uğradığını ve motosikleti sahibine teslim etmeyi düşünürken yakalandığını öne sürdü.
Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, zanlının motosikleti kilidini kırarak çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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