Kanala atlayan birlikte yaşadığı kadını kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu

ADANA'da dini nikahla yaşadığı Duvar B. (33) ile tartıştıktan sonra intihar etmek için sulama kanalına atlayan Vehibe C. (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Onu kurtarmak için kanala atlayan Duvar B. ise akıntıya kapılarak gözden kapıldı, ekipler çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; motosiklet ile seyir halinde olan Suriye uyruklu Duvar B. ile dini nikahla birlikte yaşadığı vatandaşı Vehibe C., tartışmaya başladı. Çift daha sonra motosikletten inerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi ile Vehibe C., sulama kanalına atladı. Duvar B., intihar girişiminde bulunan kadını kurtarmak için kanala atladı. Çiftin suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Duvar B. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vehibe C. ise çevredekiler kurtarıldı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Bozo'yu bulmak için çalışma başlattı. Haberi alan çiftin yakınları, bölgeye gelerek gözyaşı döktü.