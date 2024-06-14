Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kanala atlayan birlikte yaşadığı kadını kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu

        ADANA'da dini nikahla yaşadığı Duvar B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanala atlayan birlikte yaşadığı kadını kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da dini nikahla yaşadığı Duvar B. (33) ile tartıştıktan sonra intihar etmek için sulama kanalına atlayan Vehibe C. (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Onu kurtarmak için kanala atlayan Duvar B. ise akıntıya kapılarak gözden kapıldı, ekipler çalışma başlattı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; motosiklet ile seyir halinde olan Suriye uyruklu Duvar B. ile dini nikahla birlikte yaşadığı vatandaşı Vehibe C., tartışmaya başladı. Çift daha sonra motosikletten inerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi ile Vehibe C., sulama kanalına atladı. Duvar B., intihar girişiminde bulunan kadını kurtarmak için kanala atladı. Çiftin suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Duvar B. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vehibe C. ise çevredekiler kurtarıldı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Bozo'yu bulmak için çalışma başlattı. Haberi alan çiftin yakınları, bölgeye gelerek gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Serinleten saklı cennet
        Serinleten saklı cennet
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Orman yakan örgüt üyesi, cezaevinde yastık ve battaniye yaktı; 4 yıla kadar...
        Orman yakan örgüt üyesi, cezaevinde yastık ve battaniye yaktı; 4 yıla kadar...
        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu
        Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu
        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin ve Hatay'da kut...
        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin ve Hatay'da kut...
        Adana'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları öne sürülen 5 sanığ...
        Adana'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları öne sürülen 5 sanığ...
        Astsubay, doktor eski eşini barışmaya ikna edemeyince öldürmüş
        Astsubay, doktor eski eşini barışmaya ikna edemeyince öldürmüş