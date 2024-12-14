Adana'da vefat eden emekli polis Ziya Ayaz'ın cenazesi defnedildi

Öztürk, törendeki konuşmasında Ayaz'ın, Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde koruma polisliği yaptığını belirterek, "O sıradan bir polis değildi. 15 yıl beraber çalıştık. Turgut Özal'a yönelik 1988'deki suikast girişiminde saldırganı etkisiz hale getirmişti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Buradaki törene Ayaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ile vatandaşlar da katıldı.

Akciğer kanseri nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören Ayaz, evinde vefat etti.

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