Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Mersin Tarım Fuarı'nda Gülnar'ın tanıtımı yapıldı

        Mersin'de düzenlenen Tarım Fuarı'nda, Gülnar ilçesinin tanıtımı için stant kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:15 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Tarım Fuarı'nda Gülnar'ın tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen Tarım Fuarı'nda, Gülnar ilçesinin tanıtımı için stant kuruldu.

        Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, Gülnar Belediyesi ve Gülnar Ziraat Odası işbirliğinde stant oluşturuldu.

        Standın açılışına, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.

        Önge, fuarın ilçenin tarımsal ürünlerinin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Herkesi Gülnar'ı keşfetmeye bekliyoruz." dedi.

        Mersin Tarım Fuarı, yarına kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Adana'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adana'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı
        Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı
        Adana'daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
        Adana'daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
        Adana'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        FETÖ'nün finans ağı soruşturmasında 8 tutuklama
        FETÖ'nün finans ağı soruşturmasında 8 tutuklama
        Adana'da, depo yangınında 5 kişi dumandan etkilendi
        Adana'da, depo yangınında 5 kişi dumandan etkilendi