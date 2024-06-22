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        Adana'da damat dehşeti: 4 ölü

        ADANA'da Hakim Eba (23), sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile ve kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:59
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        Adana'da damat dehşeti: 4 ölü
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        ADANA’da Hakim Eba (23), sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile ve kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından yeni doğan bebeğini de yanına alan Eba, kaçtı.

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Polis ekipleri, Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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