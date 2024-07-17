'Sahipsiz kedilerin sayısında keskin bir düşüş yaşanırsa fare sayısı artar, sokaklar Paris'e dönebilir'

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sahipsiz sokak hayvanlarının popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik Meclise sunulan yasa tasarısıyla ilgili, “Eğer sahipsiz hayvanlar kontrolsüz şekilde uyutulup sayıda keskin bir düşüş olursa kediler azaldığı için kentlerimizin sokaklarında fare sayısı artar ve Paris’e dönebilir. Köpekler azaldığı için de yabani hayvanlar şehre kolayca inebilir. Çalışmayı yaparken dengeyi iyi gözetmek lazım” dedi.

Türkiye’de son aylarda çokça konuşulan sokaktaki sahipsiz hayvanların kontrolüne yönelik yasa tasarısı TBMM’nin gündemine geldi. Yakın zamanda komisyonda görüşülecek yasanın çıkması halinde belli şartlar altında sahipsiz hayvanların uyutulması planlanıyor. Konu hakkında birçok farklı görüş belirtilirken hayvanseverler ise sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı çıkıyor. Söz konusu yasa tasarısına ilişkin konuşan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınırken titiz bir çalışma yürütülmesi gerektiğini, aksi taktirde birçok sorunla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.