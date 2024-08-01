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        Adana'da kurt sürüsünün saldırısında 11 küçükbaş öldü

        ADANA'nın Feke ilçesi kırsal mahallede kurt sürüsünün saldırısına uğrayan 11 küçükbaş hayvan, birçok hayvan da öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:40
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        Adana'da kurt sürüsünün saldırısında 11 küçükbaş öldü
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        ADANA’nın Feke ilçesi kırsal mahallede kurt sürüsünün saldırısına uğrayan 11 küçükbaş hayvan, birçok hayvan da öldü.

        Olay, öğlen saatlerinde ilçenin kırsal Kayadibi Mahallesinde meydana geldi. Mahalleye inen kurt sürüsü, Ekrem Şenoğul'a ait ahıra saldırdı. Kurtların saldırısında ahırda bulunan 11 küçükbaş öldü, çok sayıda hayvan da yaralandı. Mahalle sakinleri olayın ardından benzer saldırıların yaşanmaması için ahırların başında nöbet tutmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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