Adana'da otomobilin çarptığı kadın öldü

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje, ardından da yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akbaş'a (54) çarptı. Talihsiz kadın, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Kasım Y. (23) yönetimindeki 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıktı. Savrulan otomobil o sırada yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevgi Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Kasım Y. ise gözaltına alındı. Öte yandan olay yerine gelen Akbaş’ın yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.