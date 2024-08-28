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        Ceyhan Otogarı'nda silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otogarda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda Cengiz Dündar (44) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:15
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        Ceyhan Otogarı'nda silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti
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        ADANA’nın Ceyhan ilçesinde otogarda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda Cengiz Dündar (44) hayatını kaybetti.

        Olay, Ceyhan Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Otogarda bir yazıhaneye yaklaşan başında kask bulunan 2 şüpheli, işletmeci Cengiz Dündar’a ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Cengiz Dündar acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dündar’ın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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