Adana'nınCeyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkan Kadir Aydar'ın 2 yıl 1 aylık hapis cezasını onayıp, mahkûmiyet süresince siyasi yasak getirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.