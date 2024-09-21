Oğlunun nişanında takacağı altınları hastanede unuttu

ADANA'da hastanede tedavi gören ablasını ziyaret eden Faize Dizman (62), oğlunun nişanı için takacağı 2 bilezik ve 10 yarım altın bulunan çantasını, doktor odasında unuttu. Altınları fark edip sahibine teslim eden güvenlik görevlisi Sadi Işık'a, hastane yöntemimi tarafından plaket verildi.

Çukurova ilçesinde yaşayan Faize Dizman, geçen hafta Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ablası Yıldız İzgi'yi (67) ziyaret etti. Ablasının doktorundan bilgi alan Dizman, içerisinde 2 çift bilezik ve 10 yarım altının bulunduğu çantayı odada unutarak hastaneden ayrıldı. Görevli asistan bir süre sonra çantayı fark edince güvenlik görevlisi Sadi Işık’a bildirdi. Çantayı alıp odadan ayrıldıktan sonra içini kontrol eden Işık, Dizman’ın cep telefonunu ve altınları fark etti. Cep telefonundan son aranan numaraları kontrol ettiğinde kadının damadına ulaşan Işık, çantayı sahibine teslim etti. Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan, dürüstlüğü nedeniyle güvenlik görevlisi Işık’a plaket verdi.