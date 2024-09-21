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        Oğlunun nişanında takacağı altınları hastanede unuttu

        ADANA'da hastanede tedavi gören ablasını ziyaret eden Faize Dizman (62), oğlunun nişanı için takacağı 2 bilezik ve 10 yarım altın bulunan çantasını, doktor odasında unuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:40
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        Oğlunun nişanında takacağı altınları hastanede unuttu
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        ADANA'da hastanede tedavi gören ablasını ziyaret eden Faize Dizman (62), oğlunun nişanı için takacağı 2 bilezik ve 10 yarım altın bulunan çantasını, doktor odasında unuttu. Altınları fark edip sahibine teslim eden güvenlik görevlisi Sadi Işık'a, hastane yöntemimi tarafından plaket verildi.

        Çukurova ilçesinde yaşayan Faize Dizman, geçen hafta Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ablası Yıldız İzgi'yi (67) ziyaret etti. Ablasının doktorundan bilgi alan Dizman, içerisinde 2 çift bilezik ve 10 yarım altının bulunduğu çantayı odada unutarak hastaneden ayrıldı. Görevli asistan bir süre sonra çantayı fark edince güvenlik görevlisi Sadi Işık’a bildirdi. Çantayı alıp odadan ayrıldıktan sonra içini kontrol eden Işık, Dizman’ın cep telefonunu ve altınları fark etti. Cep telefonundan son aranan numaraları kontrol ettiğinde kadının damadına ulaşan Işık, çantayı sahibine teslim etti. Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan, dürüstlüğü nedeniyle güvenlik görevlisi Işık’a plaket verdi.

        Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadi Işık, “Telefonda en son aranan kişiyi aradım ve çanta sahibi buraya geldi. Çantasını teslim ettim. Ben görevimi yaptım. O takılar düğün takısıymış. Evine hırsız girince altınları yanında taşıyormuş” dedi.

        'HIRSIZ GİRDİ DİYE YANIMDA TAŞIYORDUM'

        Faize Dizman da altınlarının bu hafta sonu nişan töreni yapılacak oğlu Murat’a ait olduğunu anlatarak, “Apartmanımıza daha önce hırsız girdi diye altınları yanımda taşıyordum. Evde kalmasından korkup yanıma hastaneye getirdim. Çantayı unuttuğumda çok korktum ama bulununca çok sevindim. Allah razı olsun. Başkası bulsaydı vermezdi. Altınları nişan töreninde oğluma takacağım” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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