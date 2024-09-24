Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına, havadan da müdahale başladı. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale ederken, ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.