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        Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (3)

        YANGINKONTROL ALTINDAAdana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:21
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        Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (3)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, saat 11.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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