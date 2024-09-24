Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın (3)

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, saat 11.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı.

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