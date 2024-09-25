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        Yarı çıplak halde balkondan düşüp, öldü

        ADANA'da yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen şizofreni hastası Harun Akçay (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:00
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        Yarı çıplak halde balkondan düşüp, öldü
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        ADANA’da yarı çıplak halde 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşen şizofreni hastası Harun Akçay (44), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Harun Akçay, yarı çıplak halde 6’ncı kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Apartmanın altındaki lokanta çalışanlarının ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akçay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçay’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polise ifade veren Akçay’ın eşinin, "Eşim şizofreni hastası. Daha önce de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüştü" dediği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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