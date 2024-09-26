Gece vakti güneş gözlüğü takıp, apart oteli soydular

ADANA'dagece vakti güneş gözlüğü takarak yüzünü gizlemeye çalışan Y.Ç. (17) ile arkadaşı Yaşar B. (20), girdikleri apart otelden dizüstü bilgisayar ile cep telefonu çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Gece vakti güneş gözlüğü takarak yüzünü gizlemeye çalışan Y.Ç. ile arkadaşı Yaşar B., Abidinpaşa Caddesi'ndeki bir apart otele gitti. İçeride kimsenin olmadığını fark eden 2 kişi, arızalı olan ve telle kapatılan giriş kapısını açıp, apart otele girdi. Y.Ç. odaları gezip, çalınabilecek malzeme olup olmadığını kontrol etti. Yaşar B. de kapının önündeki sandalyeye oturarak gözcülük yaptı. Y.Ç., danışma masasındaki dizüstü bilgisayar ile çekmecedeki cep telefonunu çaldı. Yaşar B. de otelden çıktığı sırada sandalyeyi merdivenlerden düşürdü. Kendi aralarında konuşup, gülen şüpheliler daha sonra otelden çıkıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.