Hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İlim Yolu Bulvarı'nda yürüyen Cennet Yalçın, yolun karşısına geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet T. (73) yönetimindeki hızla ilerleyen otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet T., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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