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        Hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı yaya öldü

        ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın (56), hızla olduğu öne sürülen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:30
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        Hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı yaya öldü
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        ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın (56), hızla olduğu öne sürülen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İlim Yolu Bulvarı'nda yürüyen Cennet Yalçın, yolun karşısına geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet T. (73) yönetimindeki hızla ilerleyen otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet T., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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