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        96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 17'si ağırlaştırılmış, 62 müebbet ve 865 yıl hapis cezası (2)

        AİLELERKARAR SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜKahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşma sonrası mağdur aileler, kararı gözyaşlarıyla karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:55
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        96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 17'si ağırlaştırılmış, 62 müebbet ve 865 yıl hapis cezası (2)
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        AİLELERKARAR SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün’ün 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşma sonrası mağdur aileler, kararı gözyaşlarıyla karşıladı.

        Şikayetçi avukatı, aynı zamanda enkazda yakınlarını kaybeden Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu kaydetti. Avukat Ekinci, "Bugün nihayet güzel bir sonuç aldık. Bu emsal karar, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına aldı. Deprem şehitlerimizi geri getiremeyecek ama adalet mücadelemizden vazgeçmedik. Bundan sonraki mücadelemiz diğer mağdur aileler için olacak" dedi.

        'HUZUR BULDUK'

        Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Serpil Karataş, destek olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Çok mutluyum. Oğlum ve babası hayatlarını kaybetti. Hayalleri yarım kaldı ama bugün gerçekten adalet olduğunu gördük" dedi.

        Selver Küçükcan ise acısının hiç bitmeyeceğini belirterek, "Ama böyle bir kararın çıkması içimizi bir nebze olsun rahatlattı. 20 aydır büyük acı çekiyorduk, şimdi biraz olsun huzur bulduk" diye konuştu.

        'SORUMSUZ MÜTEAHHİTLERE ÖRNEK OLSUN'

        Emine İnce de bu davanın, tüm sorumsuz müteahhitlere örnek olmasını isterken, depremde yakınlarını kaybeden Ömer Aktay ise "Kızımı ve ailemi kaybettim. Artık acımızı rahatça yaşayabileceğiz. Bu kararı veren herkese teşekkür ederiz. Katillerin bir daha güneş yüzü görmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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