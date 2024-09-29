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        Mersin'den kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Adana'da selamlama turu yaptı

        BAYRAKTAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesinde Mersin'den havalanıp, Adana'da selamlama turu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:15
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        Mersin'den kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Adana'da selamlama turu yaptı
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        BAYRAKTAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesinde Mersin’den havalanıp, Adana’da selamlama turu yaptı.

        Kentte bu yıl ilk kez 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 10’uncu TEKNOFEST’e sayılı günler kala festivalin simgesi haline gelen Bayraktar Akıncı TİHA selamlama turu yaptı. Mersin Susanoğlu Sahili’nden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sabancı Merkez Camisi üzerinde tur attı. Kent semalarında vatandaşları selamlayan Bayraktar Akıncı TİHA daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Adana Şakirpaşa Havalimanı’na iniş yaptı.

        Festivalde, yerli ve milli teknoloji projelerinin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli yarışmalar, gösteriler ve etkinlikler yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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