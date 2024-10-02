Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı

ADANA'da 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zaman Tüneli'nden bando takımı eşliğinde festival alanına giriş yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile diğer yetkililer, Zaman Tüneli'nden bando takımı eşliğinde festival alanına giriş yaptı.

Adana'da ilk kez organize edilen festivalde; ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik yer alıyor. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, 'Çelik Kanatlar' ve ATAK helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak. Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

1 MİLYON 650 BİN BAŞVURU

Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. 4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak. Projelerini hayata geçirebilmeleri için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacak.