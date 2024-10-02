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        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı

        ADANA'da 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:50
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        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı
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        ADANA'da 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zaman Tüneli'nden bando takımı eşliğinde festival alanına giriş yaptı.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile diğer yetkililer, Zaman Tüneli'nden bando takımı eşliğinde festival alanına giriş yaptı.

        Adana'da ilk kez organize edilen festivalde; ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik yer alıyor. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, 'Çelik Kanatlar' ve ATAK helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak. Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

        1 MİLYON 650 BİN BAŞVURU

        Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. 4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak. Projelerini hayata geçirebilmeleri için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacak.

        DİJİTAL YOLCULUK

        TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak 'Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren' deneyim alanı, katılımcıları, Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek. Festivalde katılımcılar, 'Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı'nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, TEKNOFEST Zaman Tüneli'nde de organizasyonun tarihini keşfedecek. Festival ana sahnesinde 'Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa' ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek. Çocuk sahnesinde de 'Bilim Gösterisi', 'Sahne Senin Çocuk', 'Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa', 'HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali', 'Ege ile Gaga' etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak. Katılımcılar gün boyunca 'Güneş Gözlemi', 'Planetaryum', 'Uzay Temalı Çocuk Parkı', 'Simülasyon Deneyim Alanları', 'Kara ve Hava Araçları Sergisi', 'Hareketli Kara Araçları Sergisi', 'Sıcak Hava Balonu', 'Bigg Çadırı', 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı' ve 'Pedallı Uçuş Etkinliği'ni deneyimleyebilecek. Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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