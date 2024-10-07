TIR'ın yedek lastiğinden 25 kilo uyuşturucu çıktı; şoför 'haberim yok' dedi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park Mesire Alanı'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada yedek lastiğe zulalanmış 44 pakette 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR'ın şoförü Abdulkerim A., "Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. Emniyete götürülen Abdulkerim A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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