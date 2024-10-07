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        TIR'ın yedek lastiğinden 25 kilo uyuşturucu çıktı; şoför 'haberim yok' dedi

        ADANA'da TIR'ın yedek lastiğine zulalanmış 44 pakette 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:20
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        TIR'ın yedek lastiğinden 25 kilo uyuşturucu çıktı; şoför 'haberim yok' dedi
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        ADANA'da TIR'ın yedek lastiğine zulalanmış 44 pakette 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucudan haberinin olmadığını söyleyen şoför Abdulkerim A., tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park Mesire Alanı'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada yedek lastiğe zulalanmış 44 pakette 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR'ın şoförü Abdulkerim A., "Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. Emniyete götürülen Abdulkerim A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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